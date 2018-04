♦ În subsidiar, Vodafone a lucrat şi la infrastructura de fibră optică şi la capabilităţile de IT, astfel că are fundaţia pentru a intra în viitor în lupta pe pachete fix-mobil. De la mai puţin de 2 milioane de clienţi cu smartphone, Vodafone are acum...

Ziarul Financiar, 23 Martie 2018