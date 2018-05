Calea spre tine Irina Lucia MIHALCA Se poate încheia ceva vreodată? Nici când renunţi nu are cum pentru că altul se-nalţă şi cade la fel, uitând cine eşti. - Nec plus ultra - Câtă iubire purtăm în noi! Cu ea am scris pe cer, pe ape, pe stânci, pe...

Ziua de Constanta, 23 Martie 2018