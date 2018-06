Omul de afaceri sucevean Eusebiu Adrian Catrinescu a fost condamnat ieri de magistraţii de la Tribunalul Suceava la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Soluţia de ieri nu este definitivă şi poate fi atacată la instanţa superioară.

Catrinescu a fost trimis în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Trebuie spus că este prima persoană condamnată în acest