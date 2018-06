Inalta Curte a amanat, pentru 8 iunie, decizia in dosarul DGASPC Teleorman, in care este judecat Dragnea Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 iunie, decizia in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei...

9am, 30 Mai 2018