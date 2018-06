O femeie in varsta de 53 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 11.00, in zona Alexandru cel Bun. Iulian B., de 22 ani, din municipiul Iasi, in timp ce...

Buna ziua Iasi, 30 Mai 2011