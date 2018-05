O persoana a murit si alte patru au fost ranite, dupa un accident de tractor, care a cazut de la 5 metri Potrivit purtatoarei de cuvant a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu, o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite, in noaptea de miercuri spre joi dupa ce tractorul in care se aflau s-a rasturnat in afara carosabilului, la o diferenta de nivel de circa cinci metri, pe DC 21, intre localitatile Ungra si Daisoara.

Mai multe despre raniti, accident, tractor Social citeste mai mult

azi, 00:17 in Social, Vizualizari: 17 , Sursa: 9am in