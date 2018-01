O persoana a murit si alte cinci au fost ranite intr-un grav accident petrecut in judetul Iasi Un om a murit si alti cinci au fost raniti intr-un accident rutier ce a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la iesirea din localitatea Baltati, in judetul Iasi. Printre raniti se numara si doi copii. Social In accident au fost implicate un autoturism Volkswagen si un Ford. Cele doua masini s-au izbit frontal.

Barbatul de la volanul masinii Volkswagen si-a pierdut viata. Alte cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite, potrivit Digi24.ro.

