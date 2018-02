Zagitova, in varsta de doar 15 ani, a reusit un program perfect, pe muzica din filmul Black Swan (Lebada neagra). Ea a devansat-o pe compatrioata sa Evghenia Medvedeva, dubla campioana mondiala si, totodata, prima care doborase recordul in programul scurt de miercuri, cu 81,61 puncte. Pe pozitia a treia se afla Kaetlyn Osmond din Canada, cu 78,87 puncte.

Vineri va avea loc programul liber feminin, la care vor lua parte patinatoarele clasate pe primele 24 de locuri in programul scurt.

