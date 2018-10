Alaina Custer este o tânăra ospătăriță din Carolina de Nord, care a fost șocată când a văzut ce i-a lăsat clientul darnic pe masă.

„Nu credeam că este real. Am ridicat nota și am văzut că era așezată pe un teanc de bancnote de câte 100 de dolari. Am început să tremur și să întreb dacă este o glumă”, a spus tânăra.

Lângă bacșișul uriaș era o bucată de hârtie pe care scria: „Mulțumesc pentru apa delicioasă!”.

Bărbatul care a făcut gestul impresionant este o vedetă în mediul online, cu un canal de YouTube pe nume „Mr. Beast”, care are peste 8,8 milioane de abonați. El dorea să filmeze reacția tinerei în momentul în care primește banii!

