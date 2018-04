O fetiţă de doar cinci ani, din comuna doljeană Rojişte, are mari probleme cardiace, încă de la naştere. Părinţii au făcut tot ce le stă în putinţă pentru a o ajuta, însă cu puţinii bani pe care îi au le este imposibil să suporte costurile operaţiei de care micuţa lor are nevoie.

Eva s-a născut cu o malformaţie la inimă, care îi provoacă mari probleme de sănătate şi nu îi permite să fie un copil normal. Chiar dacă are o vârstă la care ar trebui să simtă din plin bucuria copilăriei, Eva a avut până acum parte de multe drumuri la spital, iar afecţiunile de care suferă îi afectează din ce în ce mai mult viaţa. Părinţii... citeste mai mult