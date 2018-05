O obligatie majora pentru orice firma Aveti in randul angajatilor persoane instruite sa acorde primul-ajutor? Daca nu stiati, legea va obliga sa desemnati asemenea persoane, sa le asigurati pregatirea adecvata si sa le puneti la dispozitie echipamentul necesar, corelat cu marimea si/sau riscurile specifice firmei dvs.

Este o obligatie care, spre deosebire de altele impuse de diferite prevederi legale, are in vedere interesul dvs. Chiar trebuie sa aveti in firma persoane care sa stie ce trebuie facut in cazul nefericit al unui accident (fractura, arsura, electrocutare etc.).

Lasand deoparte legea, controalele ITM si amenzile dure, este evident ca acordarea... citeste mai mult