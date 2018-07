Zona Orhideea din București se va umple cu peste 11.000 de corporatiști, aceștia vor avea birourile în clădirile The Bridge, Orhideea Towers și Campus 6.1.

În total, vorbim despre un proiect cu peste 90% grad de închiriere care a început prin deschiderea, încă de anul trecut, a primei părți din proiectul de birouri The Bridge. Luna viitoare urmează să fie deschisă și clădirea Orhideea Towers, iar în septembrie se anunță deschiderea Campusului 6.1. A doua parte a poiectului de birouri The Bridge va la sfărșitul acestui... citeste mai mult

