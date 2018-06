O noua zi de crestere pentru euro

Situatia politica incordata a provocat o noua depreciere a leului fata de euro, evolutie corelata cu cresterea indicilor ROBOR.

Cursul euro a crescut de la 4,6647 la 4,6656 lei. Piata valutara s-a deschis la 4,666 lei iar transferurile s-au realizat in culoarul 4,663 – 4,668 lei. Cotatiile de la ora 14 :00 se plasau in apropierea valorii de 4,667 lei.

Media dolarului american a scazut de la 3,9701 la 3,9462 lei, iar cotatiile din piata locala s-au miscat in culoarul 3,942 – 3,958 lei.

Moneda elvetiana se deprecia la 1,161 – 1,165 franci/euro astfel ca media ei a scazut de la 4,0183 la 4,0129 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, care afecteaza... citeste mai mult

