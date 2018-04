Spania s-a afundat si mai mult in recesiune in al doilea trimestru din acest an, potrivit AFP. Produsul Intern Brut (PIB) a consemnat un declin de 0,4% comparativ cu trimestrul anterior, aceasta scadere venind dupa un declin de o,3% in trimestrul...

Econtext, 28 August 2012