La începutul anului, Mercedes-Benz a introdus o nouă serie în gama de performanță: 53 AMG. Noua serie a fost anunțată pentru CLS (foto) și pentru versiunile Clasa E Coupe și Clasa E Cabriolet. Dar lucrurile s-ar putea schimba în următoarea perioadă, întrucât constructorul german a înregistrat denumirea C 53. În aceste condiții, fanii modelelor de performanță care nu erau satisfăcuți de resursele lui AMG C 43 (390 CP) sau nu erau dispuși să mizeze pe serviciile unui AMG C 63, vor putea opta pentru... citeste mai mult

