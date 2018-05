O noua sedinta de scadere pentru euro

Pietele financiare au cunoscut ieri operatiuni de marcare a profiturilor, dupa raliul de apreciere pe care l-a cunsocut dolarul, care a atins minimul ultimelor sase luni fata de euro.

Tranzactiile pe raportul euro/leu s-au realizat intr-un culoar foarte ingust, 4,622 – 4,626 lei, astfel ca media a coborat foarte usor, de la 4,6228 la 4,6225 lei, nou minim al ultimelor cinci luni. Transferurile de la ora 14:00 se efectuau in jurul valorii de 4,625 lei.

Evolutia pozitiva a leului s-ar putea intrerupe in scurt timp in cazul in care guvernarea PSD va decide sa modifice sistemul de pensii si sa introduca noi taxe care vor afecta mediul de... citeste mai mult