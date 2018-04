Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Naţional Târgu-Mureş anunţă o nouă reprezentaţie a spectacolului SUPERNOVE de Alexandra Pâzgu, regie, coordonare şi concept Radu Nica.

În distribuţie: Raisa Ane, Laura Mihalache, Dan Rădulescu, Andi Gherghe şi Ştefan Mura. Scenografia este semnată de Andu Dumitrescu, iar muzica originală de Vlaicu Golcea.

Reprezentaţia va avea loc duminică 22 aprilie 2018, de la ora 19.30, la Sala Mică.

"Un spectacol pe care you either love it or you hate it. Sper ca spectatorii să vină deschişi emoţional şi... citeste mai mult

