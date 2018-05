Gigi Becali se teme de o nouă lovitură pe care Florin Talpan ar putea să o dea FCSB-ului, ce-i drept, abia peste câţiva ani. Pe 9 mai are loc un nou termen pentru recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro pe care CSA îl cere societăţii lui Gigi Becali. Juristul CSA, Florin Talpan, e încrezător că va câştiga procesul, unul care are putea dura până la trei ani!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a validat vineri, 4 mai 2018, decizia Curţii de Apel, care a stabilit în decembrie 2016 că Gigi Becali nu mai are dreptul să folosească numele Steaua... citeste mai mult