Tradiția s-a respectat și în acest an la Autonet, firma la care lucrează și care îl sponsorizează pe Mani Gyenes în aventura de la Dakar.

Motociclistul Emanuel Gyenes, singurul reprezentant al României care a concurat în acest an la Raliul Dakar, a fost primit ieri, la locul de muncă din municipiul Satu Mare, cu tort şi aplauze, fiind felicitat de colegi. Întâmpinat de directorul Csehi Arpad , Mani a recunoscut că are mereu emoții când revine acasă și că acesta e și unul dintre obiective când pleacă la drum… Să aibă parte de un nou tort la... citeste mai mult