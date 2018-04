Victoria Filip, elevă în clasa a XI-a A, este noua preşedintă a Consiliului Elevilor de la Liceul Teoretic „Petru Rareş” din Tg. Lăpuş.

Iată ce ne-a spus Victoria Filip: “Am stabilit un program de lucru şi cu bătaie lungă, pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018. Am organizat o adunare la care au participat elevii din clasele V-XII şi domnii profesori. Colegii mei şi-au exprimat dorinţele referitoare la organizarea unor activităţi şi proiecte pe diferite teme. Am desfăşurat un concurs de şah la care au participat 36 de elevi, a urmat un concurs de tenis de masă şi un concurs de desene. Am... citeste mai mult