Guvernul Romaniei a dat unda verde la inasprirea pedepselor! Astfel, conducatorii auto care nu opresc la dispozitia politistului aflat in interes de serviciu pot ramane fara permis pe o perioada de 90 de zile.



Cu toate acestea, executivul nu sustine majorarile de pedepse pregatite in cazul conducerii unui vehicul care polueaza fonic sau emana noxe peste limitele legale admise.

Respectivul proiect de lege, care urmeaza sa intre in dezbatere parlamentara in perioada urmatoare, suspenda exercitareadreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile, pentru ”neoprirea la dispozitia politistului aflat in exercitarea... citeste mai mult