O noua moneda vitruala! Compania Kodak isi lanseaza propria criptomoneda! Kodak lanseaza in premiera Kodakcoin, o criptomoneda revolutionara.

Celebra companie de echipament fotografic a surprins placut investitorii in monede virtuale, atunci cand au facut publica informatia conform careia Kodak va lansa Kodakcoin, prima criptomoneda marca Kodak.

Profitand de valul de simpatie si interes pe care il manifesta investitorii pentru monedele virtuale, Kodak intra pe piata criptomonedelor.

Astfel, la scurt timp dupa ce informatia a facut inconjurul lumii, actiunile companiei Kodak s-au dublat, crescand, de exemplu, la New York de la 3.70 de... citeste mai mult