Ti-ai pierdut telefonul. Cu totii am trecut prin asta. Il aveai in buzunar acum cateva minute, iar acum a disparut. Poate ca doar l-ai uitat la birou sau in geaca sau probabil deja se afla in mainile cuiva care l-a gasit pe strada. Oricum ar fi, tot...

Antena 3, 4 Iunie 2018