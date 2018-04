Românii cu credite în lei au mai primit astăzi o lovitură! ROBOR, indicele în funcţie de care li se calculează ratele, a bătut recordul ultimilor trei ani şi jumătate.

În ultimele zile avem o majorare la 2,28 la sută, ceea ce înseamnă o creștere cu 10 la sută, față de anul trecut, când era 0,89 la sută. Deci, într-un an de zile, s-a dublat. Asta înseamnă că cineva care are un credit de 100 de mii de lei va plăti la rată, în plus, în fiecare lună, cinci sute de lei.



