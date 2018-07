Indicele ROBOR la trei luni (Romanian Interbank Offered Rate) continua sa creasca, lucru care va duce la scumpirea creditelor in lei, iar Banca Nationala a Romaniei a anuntat pentru luni un nivel al acestuia de 1,71% pe an, de la 1,58% pe an vineri...

Info Braila, 2 Octombrie 2017