O noua lectie de omenie predata de medicii timisoreni in Caras-Severin

„Împreună cu prietenul Dan Popa si echipa sa am organizat o Caravană medicală prin care 88 de oameni au beneficiat de o evaluare complexă a stării lor de sănătate: consultații generale, analize de sânge, EKG, spirometrie, ecografie abdominală și cardiacă, consulturi de medicină internă, cardiologie, urologie. Împreună cu ei am urcat apoi pe Platoul Ineleț, unde am donat medicamente, materiale sanitare și o tabletă care le va permite conectarea prin Skype cu medicii din Clinica ATI a Spitalului Județean Timișoara. Am avut șansa să cunoaștem și să ajutăm oameni deosebiți, caracterizați de o umanitate profundă”, a scris, pe pagina personală de Facebook, fostul secretar de stat Dorel Săndesc, un citeste mai mult

acum 37 min. in Locale, Vizualizari: 37 , Sursa: Caras Online in