România under 19 a avut 1-0, dar a ratat calificarea la Euro în minutul 90+2. Eliminarea lui Moruţan a schimbat soarta partidei unei generaţii Au trecut mulţi ani de când tineretul n-a mai fost mândria ţării în fotbal. Decenii în care tot ce ne vine în minte despre naţionalele de juniori sunt două turnee finale unde am fost pentru că noi le-am organizat, cum s-a întâmplat în 2011 cu reprezentativele under 17 şi under 19, iar în rest doar deziluzii. Eşecuri ruşinoase cu Luxembourg, Cipru sau Macedonia ne sunt încă proaspete în memorie. A venit însă şi ziua în care să contăm şi noi în fotbalul adevărat de juniori. Puştii lui... citeste mai mult

acum 5 min. in Sport, Vizualizari: 10 , Sursa: Pro Sport in