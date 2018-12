Incepand de astazi 11.01.2016 Clubul Sportiv Delfinii Turda isi reia activitatea in incinta Bazinului de Inot Didactic Turda. Se fac inscrieriri pentru cursuri de natatie - incepatori si avansati, acestea au loc in zilele de luni, miercuri, vineri in...

Turda News, 11 Ianuarie 2016