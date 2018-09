Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, anunță deschiderea unei noi filiale, în cartierul Grigorescu, pe strada Donath, nr. 138. Evenimentul festiv va avea loc luni, 17 septembrie 2018, la ora 12.00.

„E o inițiativă mai mult decât benefică, menită să faciliteze și mai mult accesul la educație, cultură și cunoaștere al locuitorilor acestui important cartier al Clujului. Momentul inaugurării a fost ales, deloc întâmplător, la început de an școlar și în pragul deschiderii unui nou an universitar", a precizat președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.