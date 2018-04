Săptămâna aceasta are loc o nouă ediţie Documentary Mondays, discuţii interesante la Frontline Club, o proiecţie în cadrul European Film Week of the Invisible Roma şi o expoziţie în Timişoara!

Luni, 16 aprilie, ora 20:00, Centrul Ceh (Ion Ghica 11, sector 3, Bucureşti)

Spaceship Earth /// Documentary Mondays

Începem o nouă ediţie Documentary Mondays, cel mai vechi şi popular program al Centrului Ceh. Primăvara aceasta vă aducem documentare care tratează - separat sau combinat - subiecte ca ştiinţa, filosofia sau antropologia. Ediţia aceasta începe luni, 16 aprilie 2018, cu documentarul Spaceship Earth.

Documentarul oferă o perspectivă asupra diferitelor moduri de a trăi viabil... citeste mai mult

