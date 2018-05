EY Entrepreneur Of The Year este singura competiție pentru antreprenori care se organizează la nivel global, peste 10.000 de antreprenori din întreaga lume fiind nominalizați în cadrul acesteia în fiecare an. Competiția se desfășoară în 145 de orașe din peste 60 de țări, acoperind mai mult de 94% din economia globală.

În România, EY Entrepreneur Of The Year a ajuns în acest an la cea de a patra ediție. Înscrierile au început astăzi și se vor încheia pe 3 septembrie 2018. La finalul procesului de jurizare se vor acorda două premii: EY Entrepreneur Of The Year și Emerging Entrepreneur Of The Year.

