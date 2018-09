Tinerii promovaţi prin regulament



Nu putem spune 100% dacă este cea mai bună competiție adresată sportivilor amatori din județ, dar cu certitudine este singura care a rezistat și acum a atins a 6-a ediție. Cupa Darabaneni.ro are ca principal scop descoperirea tinerilor talentați din județul Botoșani.

Adrian Stîncă și Bogdan Dumitrașcu sunt două exemple în acest sens. Anul acesta, din lotul de maxim opt jucători, se impune condiția ca patru să aibă sub 21 de ani (născuți după 1 ianuarie 1997).



Sistemul de joc este de patru plus unu (portarul). Taxa de înscriere este de 100 de lei de echipă, numărul fiind limitat la 10 echipe. Fiecare jucător se va înscrie în competiție cu o copie de... citeste mai mult

