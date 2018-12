In numele Federatiei Romane de Baschet, imi revine deosebita placere sa va informez ca, in data de 18 februarie 2017, Sala Sporturilor “Transilvania” din Sibiu va gazdui evenimentul baschetbalistic ALL STAR GAME SUPERBET 2017 (masculin). Pe aceasta...

Amosnews, 2 Februarie 2017