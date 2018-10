Sorin Şerban, jucător al echipei Minaur Baia Mare, a fost convocat din nou la lotul naţional Under 19. Talentul, dar şi dăruirea băimăreanului au fost remarcate de antrenorul echipei naţionale, astfel că Sorin Şerban va face parte din lotul cu care România va participa la Turneul de Calificare al Campionatului European Under 19, care se va desfăşura în Bulgaria.

Reunirea va avea loc în data de 5 noiembrie la Centrul Naţional de Fotbal Buftea, urmînd ca apoi România Under 19 să susţină trei partide, după... citeste mai mult