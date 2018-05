O noua companie aeriana in Romania O companie low cost vine in Romania, cu rute in premiera si tarife reduse pentru studenti.

Mai precis, vor fi disponibile din aceasta vara curse aeriene spre Verona si spre Cuneo. Acestea vor fi operate de Ernest Airlines si vor fi introduse de pe Aeroportul International Iasi.

Acest anunt a fost facut de reprezentantii Aeroportului Internationa Iasi in cursul acestei saptamani. Ernest Airlines va pune la dispozitie romanilor trei zboruri pe saptamana, unul catre Verona si doua catre Cuneo incepand cu data de 21 iunie.

Compania sustine ca studentii vor beneficia de preturi reduse pe cele doua linii.

Ernest Airlines este o companie... citeste mai mult