Mii de tinerii s-au filmat în timp ce coboară din maşină în mers, pe ritmurile melodiei "In my feelings", a rapperului Drake.

"Kiki challenge", în traducere Provocarea Kiki, prevede ca tinerii să mai şi danseze pe lângă automobil. Puţini reuşesc să nu se rănească.

Poliţia spaniolă a făcut un montaj folosind clipuri postate în diferite oraşe ale ţării şi avertizează că această nebunie poate avea consecinţe grave. Printre cei care au experimentat asta se numără şi Will Smith.

