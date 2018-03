Judeţele vizate de codul galben de ceaţă şi polei sunt, până la ora 10.00, Ialomiţa, Prahova, Brăila, Dâmboviţa, Buzău, Ilfov, Galaţi şi Călăraşi.

Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, izolat vor exista depuneri de chiciură sau polei.

Judeţul Cluj se află sub cod galben de polei şi precipitaţii mixte, până la ora 9.00, iar judeţul Mureş sub cod galben de polei până la ora 8.00



Share pe Facebook

citeste mai mult

azi, 07:51 in Social, Vizualizari: 52 , Sursa: Mediafax in