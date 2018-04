Code for Romania anunță lansarea aplicației web redirectioneaza.ro, ce vine în sprijinul ONG-urilor care colectează formularele 230 de redirecționare a impozitului pe venit de la susținătorii lor. Acest instrument a fost dezvoltat și este disponibil în mod gratuit grație muncii unei echipe de voluntari Code for Romania. Redirectioneaza.ro este un proiect Code for Romania susținut de Patria Bank, un activ promotor ce se implica în inițiativele în folosul comunității.

Ce problemă vrem să rezolvăm

În fiecare an fiecare cetățean poate alege să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către o cauză în care crede... citeste mai mult