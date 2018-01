O nouă apariție bizară pe cerul Bucureștiului, chiar în prima zi a anului! Un obiect luminos a putut fi observat luni, în jurul orei 18:30, în zona parcului Drumul Taberei.

„Eram la o plimbare în parcul Moghioroș și soția mi-a arătat pe cer o...prima dată am crezut că e o cometă, apoi ne-am dat seama că este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am încercat să fac câteva poze. Era mai mare decât o stea căzătoare, normal, și s-a văzut ca o bilă luminoasă care a străbătut cerul și s-a pierdut în zare”, a povestit la Digi24 Daniel Dudu, cel care a trimis și imaginile.

Citește și: Muzica... citeste mai mult

azi, 09:54 in Eveniment, Vizualizari: 38 , Sursa: B1TV in