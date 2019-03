MÃSURÃ… Vesti proaste pentru românii, care de la 31 martie vor fi nevoiti sã plãteascã bani în plus pentru garantia pe sticlã. Noua taxã ar trebui sã ne încurajeze sã reciclãm. Pentru fiecare recipient vom plãti în plus 50 de bani, pe care îi vom recupera dacã îl ducem înapoi la magazin.

Garantia se va recupera de la acelasi supermarket sau lant de magazine de unde au fost cumpãrate sticlele, însã va fi nevoie de bonul fiscal. De exemplu, pentru o navetã de 20 de sticle de bere plãteam 50 de lei. Începând cu 31 martie vom achita în plus o garantie de 50 de bani pentru fiecare sticlã. Adicã... citeste mai mult