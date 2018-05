Dupã zeci de minute de discutii si analize între consilierii locali bârlãdeni, pe de o parte si reprezentantii operatortului unic de transport public local, pe de alta, ieri, în cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local (CL) Bârlad s-a decis majorarea de la 1,30 lei la 1,60 lei a pretului biletului valabil pentru o cãlãtorie.

Solicitarea SC Vertrantis SRL Barlad – care opereazã in transportul public local – a fost adusã in atentia Consiliului Local (CL) Barlad incã de luna trecutã, numai cã nu si-a mai gãsit loc pe ordinea de zi a sedintei ordinare a CL Barlad. Ieri, insã, cu ocazia unei sedinte extraordinare, alesii locali au primit-o in