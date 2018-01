Duminicã, 28 ianuarie 2018, ora 11.00, la Muzeul ‘Vasile Parvan’ are loc vernisajul expozitiei de artã virtualã ‘Magia punctului’, a artistului Victor Foca, membru al UAPR si AIAP. Interesant, dar nu unic, este faptul cã, la inceputul carierei, acesta a abordat cu cãldurã si multã plãcere artisticã portretul si arta figurativã in general, chipurile desenate sau pictate avand o desãvarsitã noblete si o frumusete inegalabilã. Însã, cu multi ani in urmã, la catedrã, impreunã cu elevii sãi, ‘a slefuit cuvintele-ideile’, din care s-a... citeste mai mult