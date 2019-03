Coliziune intre o nava de razboi si un cargobot in Marea Neagra, in largul Istanbulului Cel putin 15 militari rusi au fost dati disparuti in urma unei coliziuni intre nava lor de razboi si un cargobot turc, in largul Istanbulului, la Marea Neagra,...

9am, 28 Aprilie 2017