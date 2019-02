O moldoveanca a speriat Arsura: isi batea si barbatul, dar si copiii, cu tot ce-i cadea in mana!

REVOLTATOR… Situatie ingrozitoare, petrecuta la Arsura! O moldoveanca in varsta de 31 de ani, aflata in concubinaj cu un tanar de 29 de ani, din localitate, a bagat spaima in familie. Femeia era atat de agresiva, ca nu doar copiii luau bataie nde la ea, dar nu scapa nici barbatul de cate o corectie fizica. Cel mai orospit era fiul femeii din prima casatorie, un baietel de numai 10 ani, care lua batai crunte de la propria-i mama. Zilele acestea, micutul ar fi ratacit prin casa suzetele fratilor mai mici, de un an, respectiv 2... citeste mai mult

Sursa: Vremea Noua