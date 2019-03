O mireasă a fost uimită să descopere un mesaj secret, gravat pe tălpile pantofilor de nuntă, scris de mama ei înainte de a muri, relatează The Independent. În decembrie 2016, Emma Letts, din Leicester, Regatul Unit, s-a logodit cu cel care urma să îi devină soţ, Richard Wilson. Momentul fericit din vieţile lor a fost spulberat de o veste tristă. La doar o lună mai târziu, ea a fost informată că mama ei a fost diagnosticată cu cancer la plămâni şi i s-a spus că mai are de trăit un an sau doi. ... citeste mai mult

