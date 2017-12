Politistii Biroului Urmariri al Serviciului de Investigatii Criminale il cauta pe braileanul Calin Eugen, in varsta de 33 de ani, care, in luna februarie 2014, a plecat de acasa si nu s-a intors pana in prezent. Plecarea acestuia de la domiciliu a...

Info Braila, 28 Iulie 2015