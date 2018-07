O micã avere, nedeclaratã la controlul de frontierã

Un bãrbat cu dublã cetãtenie, românã si moldoveneascã, care dorea sã iasã din tarã, a omis sã declare o importantã sumã de bani în valutã (18.220 euro, 2.140 USD, 20 lire sterline), precum si 1.247 lei moldovenesti. Bãrbatul a rãmas fãrã mai mult de jumãtate din suma detinutã si s-a pricopsit si cu o amendã de 3.000 de lei.

Luni, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru a iesi din tarã, conducand un autoturism marca BMW, Sergiu C., cu dublã cetãtenie, romanã si R. Moldova, in varstã de 35 de ani.