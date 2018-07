O metoda simpla pentru a castiga increderea potentialilor clienti Vanzarea unui produs, mai ales a unuia nou, este adesea obstuctionata de scepticismul potentialului client.

Ganditi-va ca, ori de cate ori i se propune sa cumpere ceva, potentialul client isi spune ceva de genul: "Trebuie sa fiu convins ca totul e in regula. Eu ma tem, am indoieli... Si asta pentru ca m-am pacalit de mai multe ori, descoperind, cand era prea tarziu, ca ceea ce se spunea in reclama despre produs era departe de realitate. Pe... citeste mai mult