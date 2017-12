O metoda simpla de a incetini imbatranirea!

Frunzele verzi ale legumelor au darul de a incetini procesul de imbatranire a creierului, stimuland memoria si alte functii cognitive. Este concluzia la care au ajuns specialistii Centrului de medicina a Universitatii Rush. Un articol pe aceasta tema a fost publicat in revista Neurology.



La studiu au participat 900 de persoane in etate, varsta medie fiind de 81 de ani. Intr-o prima faza, ei au completat mai multe anchete, indicand, printre altele, si care sunt preferintele culinare.

In plus, toti voluntarii trebuiau sa raspunda zilnic, in scris, la mai multe teste privind capacitatile lor cognitive... citeste mai mult