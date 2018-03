O masina Uber fara sofer a lovit mortal un pieton. Compania suspenda testarea masinilor Un autovehicul Uber fara sofer a lovit mortal un pieton. Intamplarea nefericita a avut loc in orasul Tempe din statul Arizona, zona unde compania Uber testeaza masinile fara sofer.

Departamentul de Politie din Tempe declara ca femeia traversa strada pe bicicleta cand vehiculul Uber, care opereaza in mod automat, a lovit-o. Desi a fost transferata la spital, din cauza ranilor grave nu a supravietuit.

In momentul accidentului nu se aflau pasageri in masina, ci doar un operator al companiei Uber care avea rol de observator. Autovehiculul era setat pe... citeste mai mult